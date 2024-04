Mertens a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni

Dries Mertens è tornato a Napoli. Questa mattina è stato a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni. Con lui c'era anche il figlio, Ciro Romeo, che indossava una maglia azzurra col 14, il numero storico del papà. L'attaccante belga, oggi al Galatasaray, ha lasciato l'Italia nell'estate del 2022.



Dries Mertens è tornato a Napoli. Questa mattina è stato a Castel Volturno per salutare i suoi ex compagni. Con lui c'era anche il figlio, Ciro Romeo, che indossava una maglia azzurra col 14, il numero storico del papà. L'attaccante belga, oggi al Galatasaray, ha lasciato l'Italia nell'estate del 2022.