Interviste22 Luglio 2022Corriere dello Sport"All'inizio gli ho offerto 1,8 milioni di euro, poi ho incrementato di 200 mila euro, quindi sono arrivato a 2,4 milioni e lui li ha rifiutati" Aurelio De Laurentiis fa emergere più di un particolare sulla trattativa con Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli è scaduto alla fine del giugno scorso.

