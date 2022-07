Lady Mertens: "Napoli, l'amore della mia vita"

Cronaca 24 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Kat, su Instagram, ha voluto ancora una volta urlare al mondo tutto il sentimento per la città





Cronaca24 Luglio 2022Corriere dello SportKat, su Instagram, ha voluto ancora una volta urlare al mondo tutto il sentimento per la città

I coniugi Mertens ora si ritrovano davanti un'altra storia da scrivere. Dopo così tanti anni a Napoli e con il Napoli, non sarà semplice. Kat, su Instagram, ha voluto ancora una volta urlare al mondo tutto il sentimento per la città di Napoli e per la squadra azzurra.







Lei dj, con la maglietta della squadra, e il commento: “Napoli, l'amore della mia vita”. Una dichiarazione d'amore che segue all'addio sicuro del marito alla squadra.



Dries Mertens non ha replicato alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri ha sancito l'addio definitivo del belga dal Napoli; non così sua moglie, Kat Kerkhofs, che su Instagram ha postato tutto l'amore della famiglia per la città e per la squadra. Non per niente la coppia ha messo al mondo il figlio proprio sotto il Vesuvio, dandogli il nome Ciro.I coniugi Mertens ora si ritrovano davanti un'altra storia da scrivere. Dopo così tanti anni a Napoli e con il Napoli, non sarà semplice. Kat, su Instagram, ha voluto ancora una volta urlare al mondo tutto il sentimento per la città di Napoli e per la squadra azzurra.Lei dj, con la maglietta della squadra, e il commento: “Napoli, l'amore della mia vita”. Una dichiarazione d'amore che segue all'addio sicuro del marito alla squadra.