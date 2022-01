Zielinski è negativo al covid

Cronaca 14 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il centrocampista polacco torna a disposizione di Spalletti in vista della trasferta a Bologna





"Zielinski negativo al Covid-19. Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!". Così, su Twitter, il Napoli annuncia la negatività del centrocampista, tornato a disposizione di Spalletti. Zielinski era sceso in campo contro la Juve, poi è rimasto fuori nelle sfide con Sampdoria e Fiorentina. Adesso è recuperato per la prossima partita di campionato contro il Bologna.