Spalletti è negativo al Covid

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è tornato negativo al Covid: è lo stesso club partenopeo a comunicarlo ufficialmente sui social: "Mister Spalletti negativo al Covid-19, forza Napoli sempre", si legge in uno stringato tweet del Napoli. Spalletti era risultato positivo il 4 gennaio scorso e, a questo punto, dovrebbe essere regolarmente in panchina questo pomeriggio, nella partita delle 16.30 tra il Napoli e la Sampdoria. In occasione della gara pareggiata 1-1, giovedì scorso, con la Juve, il tecnico toscano era stato sostituito dal suo vice, Marco Domenichini.



L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è tornato negativo al Covid: è lo stesso club partenopeo a comunicarlo ufficialmente sui social: "Mister Spalletti negativo al Covid-19, forza Napoli sempre", si legge in uno stringato tweet del Napoli. Spalletti era risultato positivo il 4 gennaio scorso e, a questo punto, dovrebbe essere regolarmente in panchina questo pomeriggio, nella partita delle 16.30 tra il Napoli e la Sampdoria. In occasione della gara pareggiata 1-1, giovedì scorso, con la Juve, il tecnico toscano era stato sostituito dal suo vice, Marco Domenichini.