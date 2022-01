Lozano negativo al covid

Altra buona notizia per il Napoli dopo quella dell'imminente ritorno in gruppo di Osimhen: Lozano è tornato negativo. Lo ha comunicato il club azzurro su Twitter: "Lozano negativo al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!". Poche ore fa il medico sociale aveva parlato dell'attaccante messicano (risultato positivo lo scorso 28 dicembre), che proprio nella giornata di ieri si era sottoposto a tampone: "Lozano ieri ha fatto un tampone di controllo in Messico, speriamo si sia negativizzato ma dobbiamo attendere". La buona notizia è finalmente arrivata.