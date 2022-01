Rui negativo al covid

Cronaca 13 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Dopo Meret e Lozano, negativizzati ieri, anche il difensore azzurro torna a disposizione di Spalletti





Cronaca13 Gennaio 2022Corriere dello SportDopo Meret e Lozano, negativizzati ieri, anche il difensore azzurro torna a disposizione di Spalletti Non può piovere per sempre. Ebbene si, nulla di più vero. Per il Napoli e per Spalletti arrivano buone notizie. Poco fa infatti, il club, con un Tweet, ha dato notizia della guarigione di Mario Rui dal Covid-19: il tampone è risultato negativo. Dopo Meret e Lozano, negativizzati ieri, anche il difensore azzurro torna a disposizione. Questo il post del club di De Laurentiis su Twitter: "Mario Rui negativo al Covid-19".







Non può piovere per sempre. Ebbene si, nulla di più vero. Per il Napoli e per Spalletti arrivano buone notizie. Poco fa infatti, il club, con un Tweet, ha dato notizia della guarigione di Mario Rui dal Covid-19: il tampone è risultato negativo. Dopo Meret e Lozano, negativizzati ieri, anche il difensore azzurro torna a disposizione. Questo il post del club di De Laurentiis su Twitter: "Mario Rui negativo al Covid-19".