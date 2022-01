Meret e Malcuit negativi al covid

Buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti: il tecnico degli azzurri infatti recupera Alex Meret e Kevin Malcuit. Entrambi i giocatori, infatti, sono risultati negativi agli ultimi test per il Covid-19: lo ha annunciato il Napoli attraverso il proprio account Twitter ufficiale. Entrambi, alla luce del tampone negativo, potranno essere aggregati al gruppo in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma giovedì (ore 18, stadio Maradona) anche se probabilmente non scenderanno in campo da titolari.