Osimhen negativo al covid

Cronaca 9 Gennaio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Sta rientrando in Italia dalla Nigeria, dopo essere stato costretto a rinunciare alla Coppa d'Africa





Cronaca9 Gennaio 2022Corriere dello SportSta rientrando in Italia dalla Nigeria, dopo essere stato costretto a rinunciare alla Coppa d'Africa Finalmente negativo. Victor Osimhen ha ricevuto l'esito più atteso, quello che lo ha ufficialmente "liberato" dall'isolamento per via della positività al Covid-19. L'annuncio arriva direttamente dal club azzurro su Twitter: "Victor è negativo al Covid-19 e rientrerà in Italia nelle prossime ore!".



Napoli, Osimhen negativo

L'attaccante nigeriano era atteso in Italia il 30 dicembre, di rientro dalla Nigeria, dopo essere stato costretto a rinunciare alla Coppa d'Africa per via dell'infortunio al volto. Un tampone effettuato prima del viaggio aveva però evidenziato la sua positività, così il 23enne era stato bloccato e messo in isolamento.



