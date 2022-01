Koulibaly e Zielinski positivi al covid

Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid. Il difensore del Napoli, al momento in ritiro con il Senegal per la Coppa d'Africa, sta bene ed è in isolamento. Per Koulibaly si tratta della seconda positività: nel febbraio del 2021 era stato costretto a saltare le sfide contro Genoa e Juve.



Brutte notizie in casa Napoli. A due giorni dalla sfida contro la Juventus Piotr Zielinski è risultato positivo al Coronavirus. Il centrocampista polacco era stato schierato nel match dell'Allianz nonostante la quarantena imposta dall'Asl per un contatto stretto con un soggetto positivo.







