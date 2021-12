Spalletti: "Giocato da grande squadra"

Interviste 19 Dicembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Dopo due sconfitte che ci avevano fatto perdere sicurezza, abbiamo dimostrato il valore della nostra rosa"





Interviste19 Dicembre 2021Gazzetta dello Sport"Dopo due sconfitte che ci avevano fatto perdere sicurezza, abbiamo dimostrato il valore della nostra rosa" Vittoria, aggancio al secondo posto e crisi interrotta, ritrovando un successo che mancava da tre partite. Luciano Spalletti davvero non poteva pretendere di meglio dallo scontro diretto col Milan, considerando anche le numerose assenze importanti. "Ciò che veramente mi ha fatto piacere è il modo in cui abbiamo saputo reggere senza abbassarci troppo, tranne negli ultimi minuti quando i rossoneri hanno fatto valere la fisicità di Ibrahimovic e Giroud. Abbiamo giocato da grande squadra contro un grande avversario" ha analizzato il tecnico del Napoli, nell'intervista rilasciata a Dazn al termine della gara.



ATTEGGIAMENTO GIUSTO — La sua formazione ha saputo leggere le difficoltà dell'incontro, difendendo il risultato. "Se si riesce a organizzare bene l'uscita dal basso, si può pensare di riuscirci. È una questione di scelte che si fanno. Poi Juan Jesus e Rrahmani hanno fatto un'ottima prestazione. La partita l'abbiamo tenuta in mano abbastanza bene, l'aggressività del Milan a un certo punto ci ha fatto un po' soffrire ma Lobotka ci ha dato una mano, specialmente con quei movimenti ad avvitarsi per eludere la pressione, alla Pizarro. Lozano? Avevo chiesto di mettersi a disposizione per fare qualcosa in più per una maglia di questo livello e il messaggio è arrivato, i ragazzi sono stati bravi", ha proseguito Spalletti. Infine, una battuta sulle scarpette con i chiodini indossate: "La verità è che avrei voluto giocarla anch'io questa partita (ride, ndr)".



