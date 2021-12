Zielinski: "Lotteremo fino alla fine per il vertice"

Interviste 19 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste19 Dicembre 2021Corriere dello Sport"Era fondamentale questo successo, avevamo bisogno della spinta dei 3 punti dopo gli ultimi risultati" Il Napoli espugna il Meazza e aggancia proprio il Milan al secondo posto in classifica. Gli azzurri si mettono così alle spalle le due sconfitte consecutive, entrambe in casa, contro Atalanta (3-2) ed Empoli (1-0) e portano a casa tre punti importantissimi grazie al colpo di testa di Elmas al quinto che ha messo ko i rossoneri di Stefano Pioli. Piotr Zielinski, autore dell'assist per il macedone dalla bandierina, ha commentato così la prestazione della squadra e la vittoria finale: "Abbiamo sofferto un po', ma sono contento per la squadra. Abbiamo vinto contro il Milan su un campo difficile, siamo contenti".



Zielinski felicissimo: "Lotteremo fino alla fine"

Il centrocampista polacco parla poi del suo stato di salute dopo i problemi accusati prima del match contro l'Empoli della scorsa settimana: "Sto bene, ho un po' di tosse ma non mi ha dato fastidio. Sono contento di aver aiutato la squadra anche oggi, il mister ci ha chiesto di fare il possibile, abbiamo ottenuto un gran risultato. È sempre un piacere e un orgoglio essere il capitano di una grande squadra". Pronunciare la parola "scudetto" non è un tabù per Zielinski: "Noi ci siamo, lotteremo fino alla fine. Questa gara era molto importante, ci dà la giusta spinta, anche con tante assenze abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".



