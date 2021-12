Pioli: "Sul gol di Kessie, Giroud non disturba l'avversario"

Interviste 19 Dicembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Come fa un giocatore che è per terra a procurare un danno al difensore? Dispiace, dispiace aver perso questa partita"





Interviste19 Dicembre 2021Gazzetta dello Sport"Come fa un giocatore che è per terra a procurare un danno al difensore? Dispiace, dispiace aver perso questa partita" Stefano Pioli non vuole sentir parlare di un Milan spremuto, dopo la sconfitta interna col Napoli. "Non siamo stanchi, stasera l'abbiamo dimostrato. Si può giocare con più qualità, ma dal punto di vista fisico e dell'intensità abbiamo fatto una delle migliori partite di questo campionato - assicura ai microfoni di Dazn -. Sarebbe più facile anche per me dire che abbiamo speso tanto e siamo stanchi... ma ho visto una delle prestazioni più belle del nostro ultimo periodo". Il dispiacere per il risultato, è ovvio, rimane: "I rimpianti sono il gol subìto in quel modo e qualche pallone perso, ma abbiamo giocato una gara versa, seria, energica - prosegue il tecnico rossonero -. In questo momento, ripeto, ci sta mancando un pizzico di qualità. Anche le altre squadre che stanno in alto e competono in Europa hanno speso tanto. Stasera abbiamo rischiato poco contro un avversario molto forte, ma ci è mancata la giocata individuale, a parte Messias che ha provato tante volte l'uno contro uno".



SUL GOL ANNULLATO A KESSIE — Naturale che a Pioli venga chiesto un commento sull'episodio che ha inciso sul risultato, ovvero il gol annullato a Kessie nei minuti conclusivi: "Alla fine diranno che hanno applicato il regolamento in modo corretto... ma io dico: come fa un giocatore che è per terra a procurare un danno al difensore? Dispiace, dispiace aver perso questa partita. Adesso lecchiamoci le ferite e poi ripartiamo". Nessun pentimento, invece, sulle scelte iniziali in attacco: "Giroud non era pronto a giocare 90 minuti, era fermo da tre settimane. E comunque la squadra era stata bene in campo nel primo tempo".



DATI ED EQUILIBRIO — L'analisi di Pioli sul match prescinde dal fattore fisico. È un tasto su cui l'allenatore batte ancora, prima di salutare: "Qualche volta avremmo dovuto essere più precisi nel giro palla, ma in generale la squadra è stata elastica dal punto di vista tattico e i cambi ci hanno dato una mano - spiega - . Il rendimento atletico è abbastanza equilibrato sia quando vinciamo che quando perdiamo, i dati di accelerazione e decelerazione sono sempre buoni, leggo ragionamenti basati su altri parametri che non sono quelli giusti. Stasera anche da questo punto di vista non abbiamo demeritato".



Stefano Pioli non vuole sentir parlare di un Milan spremuto, dopo la sconfitta interna col Napoli. "Non siamo stanchi, stasera l'abbiamo dimostrato. Si può giocare con più qualità, ma dal punto di vista fisico e dell'intensità abbiamo fatto una delle migliori partite di questo campionato - assicura ai microfoni di Dazn -. Sarebbe più facile anche per me dire che abbiamo speso tanto e siamo stanchi... ma ho visto una delle prestazioni più belle del nostro ultimo periodo". Il dispiacere per il risultato, è ovvio, rimane: "I rimpianti sono il gol subìto in quel modo e qualche pallone perso, ma abbiamo giocato una gara versa, seria, energica - prosegue il tecnico rossonero -. In questo momento, ripeto, ci sta mancando un pizzico di qualità. Anche le altre squadre che stanno in alto e competono in Europa hanno speso tanto. Stasera abbiamo rischiato poco contro un avversario molto forte, ma ci è mancata la giocata individuale, a parte Messias che ha provato tante volte l'uno contro uno".SUL GOL ANNULLATO A KESSIE — Naturale che a Pioli venga chiesto un commento sull'episodio che ha inciso sul risultato, ovvero il gol annullato a Kessie nei minuti conclusivi: "Alla fine diranno che hanno applicato il regolamento in modo corretto... ma io dico: come fa un giocatore che è per terra a procurare un danno al difensore? Dispiace, dispiace aver perso questa partita. Adesso lecchiamoci le ferite e poi ripartiamo". Nessun pentimento, invece, sulle scelte iniziali in attacco: "Giroud non era pronto a giocare 90 minuti, era fermo da tre settimane. E comunque la squadra era stata bene in campo nel primo tempo".DATI ED EQUILIBRIO — L'analisi di Pioli sul match prescinde dal fattore fisico. È un tasto su cui l'allenatore batte ancora, prima di salutare: "Qualche volta avremmo dovuto essere più precisi nel giro palla, ma in generale la squadra è stata elastica dal punto di vista tattico e i cambi ci hanno dato una mano - spiega - . Il rendimento atletico è abbastanza equilibrato sia quando vinciamo che quando perdiamo, i dati di accelerazione e decelerazione sono sempre buoni, leggo ragionamenti basati su altri parametri che non sono quelli giusti. Stasera anche da questo punto di vista non abbiamo demeritato".