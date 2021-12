Milan-Napoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a San Siro





Ospina 6,5 - Tuffo plastico al 18', la testata di Ibrahimovic va fuori di un nulla. Riflessi alla Spiderman sul sinistro di Ibra in avvio di ripresa, non ha paura nemmeno nell'uscire in presa alta.



Malcuit 6,5 - Krunic lo stende al 12' senza che gli venga chiamato fallo, sulla fascia tra lui e Ballo-Touré la marcatura non è il punto forte: lascia spesso libero l'avversario diretto nei primi 45'. Chiude bene al 31' un filtrante che gli stava passando davanti. Si rivede in avanti direttamente al 55' con un cross preda della difesa: di sicuro è molto più propositivo.



Rrahmani 7,5 - Anticipato da Ibrahimovic al 18', palla fuori. Poi ruba il tempo a Krunic concedendo un corner. Lotta in modo arcigno con Ibrahimovic, senza timore ed è mostruoso all'80'. Prende Zlatan e se lo mette nel taschino



Juan Jesus 7 - Spalletti gli chiede di accorciare in avanti su Brahim Diaz, non ha paura nel provarci e riuscirci. Ottime letture, Aldair sarebbe fiero di lui. Manolas è uno sbiadito ricordo.



Di Lorenzo 6 - Si deve adattare per l'emergenza, rimane molto bloccato dentro ma col mestiere se la sa cavare eccome.



Demme 5,5 - Rischia il giallo già nei primi 20 minuti, irruento assai. Non è al top fisicamente, e quando serve la gestione del pallone non è il principale indiziato. (Dal 54' Lobotka 7 - Velocizza il possesso nel momento in cui il Napoli prende proprietà della metà campo, trattiene palla quando deve e con lui la squadra gira che è una bellezza)



Anguissa 5 - Ha il compito di liberarsi in fretta della palla, per evitare di essere pressato. Non appare in condizione limpida, qualche volta tempi di reazione lenti - al cospetto di Kessié - ma al 52' libera l'area da un pallone pericoloso. Saelemaekers lo salta di netto al 72', svirgola un pallone nel finale che rende l'idea della prestazione altalenante.



Lozano 6,5 - Si sacrifica molto difensivamente, sporca molte linee di passaggio rossonere ma senza molti accordi con Malcuit. Nel finale di primo tempo una buona idea, ribattuto due volte. Anticipato davanti a Maignan al 61', nella ripresa accentra un po' la sua posizione ma la sua corsa è sempre ficcante. (Dal 77' Politano SV)



Zielinski 6,5 - Cioccolatino delizioso per la testa di Elmas, si muove molto per ricevere palla scompigliando i piani del Milan che cerca di rendergli difficili le cose. Spreca un ottimo pallone al 48', Florenzi lo recupera. (Dal 77' Ounas SV)



Elmas 6,5 - Grande scelta di tempo sul colpo di testa del vantaggio, pimpante contro Florenzi ma non osa quanto dovrebbe. Al di là del gol, crescita notevole dal punto di vista di gestione delle scelte e di presenza all'interno della partita. (Dal'86' Ghoulam SV - Era stato sfortunato nel vincere un contrasto favorendo Kessié sul gol poi annullato)



Petagna 6,5 - Ex del match, gettato nella mischia per battagliare e far salire i compagni. A metà primo tempo tiene palla, sì, ma rientra dalle parti di Ospina. Si impasta al 50', quando ruba il tempo a Tomori e va in profondità. Prende falli su falli, ma quando gli capita un buon sinistro lo manda al primo anello prima di uscire. (Dal 78' Mertens SV)



Spalletti 7 - Le assenze lo costringono a fare determinate scelte, un po' inaspettato Petagna dal 1'. L'approccio però è determinato, al netto del gol che scioglie un pizzico di tensione: il Milan nel primo quarto d'ora fatica molto ad uscire dalla propria metà campo, prima della reazione avversaria che arriva ed è arginata nonostante la marcatura uomo contro uomo. Primo tempo non bellissimo, prevale l'aspetto tattico e la voglia di non concedere spazi tra le linee di difesa e centrocampo. Nella ripresa, se si escludono due fiammate iniziali, i suoi aumentano l'influenza nella metà campo rossonera con più di una occasione creata. Addomestica la partita con l'ingresso di Lobotka, portandola su corde più affini come quelle del palleggio. Difensivamente tiene anche contro due prime punte vere, nel finale non disdegna di chiudersi dietro dandosi al possibile contropiede, anche attraverso i cambi. Mantiene l'imbattibilità contro Pioli, in nove scontri non ha mai perso.

(claudio russo)