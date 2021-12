Giuntoli: "Manolas non era utilizzabile"

Interviste 19 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Coppa d''Africa? Abbiamo 4 calciatori che dovrebbero andare, se non dovesse disputarsi, saremmo felici"





Interviste19 Dicembre 2021Corriere dello Sport"Coppa d''Africa? Abbiamo 4 calciatori che dovrebbero andare, se non dovesse disputarsi, saremmo felici" A pochi minuti dall'inizio della partita a San Siro tra Milan e Napoli, il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli ha fatto chiarezza riguardo l'operazione Manolas, già ceduto all'Olympiakos nonostante manchino due giornate dal termine del girone d'andata e all'apertura ufficiale del calciomercato: "Il ragazzo ha avuto un sacco di problemi negli ultimi due mesi, lo abbiamo recuperato giusto per la partita di Leicester, quando ci ha dato una grande mano in un risultato importante per la qualificazione. Da quella gara ha avuto un riacutizzarsi importante e con i nostri medici avevamo già deciso di aspettare a gennaio, perché non ce l'avrebbe fatta. Dopodiché lui è andato lì, ha trovato un accordo e anche se lo dobbiamo ratificare a gennaio abbiamo dato l'ok, perché tanto non avrebbe più giocato con noi".



