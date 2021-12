Juan Jesus: "Preparata la partita nel modo migliore"

19 Dicembre 2021 Fonte: SSC Napoli



Sul gol annullato: "La regola è chiara, Giroud è un giocatore attivo nello svolgimento dell'azione ed è oltre la linea. Non mi fa giocare pulito il pallone ed influisce sull'azione"



Juan Jesus analizza la vittoria azzurra a San Siro: "Eravamo tranquilli e consapevoli di poter dare il massimo contro un grande Milan. Personalmente ho disputato una gara buona ed ero pienamente sicuro di quello che potevo fare"-"Il Milan ha grandi attaccanti e il nostro compito non era semplice, ma la squadra stasera ha disputato una prestazione eccellente"Sul gol annullato: "La regola è chiara, Giroud è un giocatore attivo nello svolgimento dell'azione ed è oltre la linea. Non mi fa giocare pulito il pallone ed influisce sull'azione"