Cronaca19 Dicembre 2021Forum SoloNapoli - DarioA San Siro una vittoria sofferta, specialmente negli ultimi venti minuti per le scelte incomprensibili di Spalletti Oggi il Napoli ha conquistato tre punti fondamentali per la zona champions. Con la vittoria al Meazza contro il Milan, si assicura un buon 80% di possibilità di disputare la champions l'anno prossimo, e scusate se è poco. È stata, ad ogni modo, una vittoria sofferta, specialmente negli ultimi venti minuti per le scelte incomprensibili di Spalletti, che dovrebbe smetterla di filosofeggiare e di essere più pratico e attento alla lettura della partita. Negli ultimi quindici minuti, infatti, ha tolto Lozano, Zielinski e Petagna fra i migliori in campo, regalando in tal modo il centrocampo ai rossoneri. Non contento, negli ultimi cinque minuti, dieci con il recupero, ha tolto anche Elmas, lasciando al Milan la gestione de centrocampo completamente. Roba da matti! Il Milan, a dire il vero, era riuscito a pareggiare, ma il VAR ha annullato. Spalletti si dice un uomo fortunatissimo e io penso proprio di sì, ma non si può essere così spregiudicati. Bene, dicevo, il Napoli ha vinto e la champions si spalanca. Vediamo cosa riuscirà a fare da qui a Febbraio. La speranza è che rimanga agganciato alle alte latitudini. Se dovesse essere così, allora avrà tutto il sacrosanto diritto di giocarsela fino in fondo, a patto che il suo allenatore la smetta con le genaliate e voli più basso.

La partita si decide al 5° minuto. Angolo per il Napoli. Zielinski lo batte. Petagna sfiora di testa, ma Elmas, appostato sul primo palo, di testa trafigge il portiere avversario.

Mila - Napoli 0 - 1.

I singoli, Ospina, prova eccellente, 7; Malcuit, attento questa volta in fase di copertura; 6,5; Rrahmani, ottimo, 7; Juan Jesus, un muro, 7,5: Di Lorenzo, a suo agio a sinistra, 6,5, Demme, un pesce fuor d'acqua, 5; Anguissa, prezioso ma non ancora al meglio, 6; Lozano, partita di enorme sacrificio, 6,5; Zielinski, degno capitano, 7; Elmas, goal e spunti interessanti, 7; Petagna, si divora due goals, ma quato lavoro, 6,5? Mertens, sv; Ghoulam, sv; Politano, sv; Lobotka, gran bel giocatore, tutta un'altra cosa rispetto all'anno scorso, 7; Spalletti, scelte nel secondo tempo incomprensibili, 5,5.

Testa a lo Spezia, ma soprattutto senza genialate e con la bocca del cosiddetto presidentissimo cucita.