Sassuolo-Napoli: i precedenti



Cronaca 30 Novembre 2021 Fonte: Canale Sassuolo



Al Mapei Stadium si conta una sola vittoria neroverde, 4 pareggi e 3 vittorie azzurre





Cronaca30 Novembre 2021Canale SassuoloAl Mapei Stadium si conta una sola vittoria neroverde, 4 pareggi e 3 vittorie azzurre

Sassuolo e Napoli si sono incontrate in un totale di 17 volte tra serie A e Coppa Italia. Il Napoli l'ha spuntata in 9 occasioni, il Sassuolo in 2 e 6 volte è finita in pareggio. Bomber dell'incontro è Lorenzo Insigne, che al Sassuolo ha rifilato 5 gol.

Al Mapei Stadium, in 8 precedenti Sassuolo-Napoli si conta una sola vittoria neroverde, 4 pareggi e 3 vittorie azzurre.

L'ultima volta, il 3 marzo 2021, Sassuolo-Napoli è terminata sul risultato di 3-3. Il Sassuolo andò in vantaggio con un'autorete di Maksimovic su una posizione di Berardi, alla quale il Napoli rispose con il pareggio di Zielinski. Berardi riportò i neroverdi avanti segnando su rigore. Gli azzurri ribaltarono il risultato coi gol di Di Lorenzo e Insigne. A fissare il risultato sul 3-3 è stato un rigore siglato da Ciccio Caputo al 95′ dopo un fallo su Lukas Haraslin.