Il Napoli rimontato e quasi beffato

Cronaca 1 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



In vantaggio 2-0 con Fabian e Mertens, gli azzurri si fanno raggiungere dal Sassuolo, a cui nel finale viene annullato il terzo gol





Cronaca1 Dicembre 2021Corriere dello SportIn vantaggio 2-0 con Fabian e Mertens, gli azzurri si fanno raggiungere dal Sassuolo, a cui nel finale viene annullato il terzo gol Il Napoli butta via la vittoria in casa del Sassuolo e vede avvicinarsi in classifica il Milan, ora a -1, e l'Inter, ora a -2. Non sono bastate a Spalletti le reti di Fabian Ruiz, la quinta in campionato, e quella di Mertens (numero 140 in azzurro) per portare a casa i tre punti da Reggio Emilia. Anzi, in un finale gestito malissimo, gli azzurri hanno rischiato anche di perdere la partita dopo essere stati ripresi da Scamacca e Ferrari: solo l'intervento del Var ha portato l'arbitro ad annullare il gol di Defrel (evidente il fallo di Berardi su Rrahmani) che poteva regalare una vittoria incredibile a Dionisi.



Napoli, tre infortunati!

La serata di Spalletti (espulso nel finale per proteste, tutta la squadra si è infuriata per una punizione invertita nell'azione del pareggio del Sassuolo) è stata ulteriormente rovinata da tre infortuni che potrebbero condizionare la partita di sabato al Maradona con l'Atalanta: a fine primo tempo è uscito Insigne per infortunio, nel secondo tempo si sono fermati per problemi muscolari prima Fabian Ruiz e poi Koulibaly.



Due partite in una

Ci sono state due partite diverse a Reggio Emilia. La prima durata più di un'ora, in cui il Napoli ha gestito il gioco, ha lasciato poco spazio al Sassuolo e ha trovato il doppio vantaggio firmato da Fabian Ruiz e Mertens. La seconda iniziata dopo le sostituzioni e soprattutto dopo il gol di Scamacca, che ha riaperto tutto. Negli ultimi venti minuti gli azzurri non sono più usciti dalla propria metà campo, hanno sofferto la pressione del Sassuolo e si sono fatti anche raggiungere nel finale da Ferrari.



Finale incredibile

L'inizio azzurro è stato positivo, non ai livelli della partita giocata con la Lazio, ma comunque di grande spessore. Zielinski e Insigne hanno sprecato due grandi occasioni per il vantaggio, dall'altro lato Ospina ha risposto presente su Raspadori e Ferrari. Zielinski a inizio ripresa ha ispirato il vantaggio di Fabian Ruiz (dopo un recupero alto di Mertens) e il bis dello stesso attaccante belga. Spalletti, che già all'intervallo aveva perso Insigne, ha dovuto poi rinunciare anche a Fabian Ruiz. Il gol di Scamacca ha ridato fiducia al Sassuolo, che ha trovato anche il gol del pari di testa con Ferrari. Out anche Koulibaly, Spalletti ha dato spazio a Politano, Petagna, Demme e Juan Jesus ma non è riuscito a difendere il vantaggio. Anzi, ha rischiato anche di cadere. E sabato al Maradona dovrà sfidare l'Atalanta.



Il Napoli butta via la vittoria in casa del Sassuolo e vede avvicinarsi in classifica il Milan, ora a -1, e l'Inter, ora a -2. Non sono bastate a Spalletti le reti di Fabian Ruiz, la quinta in campionato, e quella di Mertens (numero 140 in azzurro) per portare a casa i tre punti da Reggio Emilia. Anzi, in un finale gestito malissimo, gli azzurri hanno rischiato anche di perdere la partita dopo essere stati ripresi da Scamacca e Ferrari: solo l'intervento del Var ha portato l'arbitro ad annullare il gol di Defrel (evidente il fallo di Berardi su Rrahmani) che poteva regalare una vittoria incredibile a Dionisi.Napoli, tre infortunati!La serata di Spalletti (espulso nel finale per proteste, tutta la squadra si è infuriata per una punizione invertita nell'azione del pareggio del Sassuolo) è stata ulteriormente rovinata da tre infortuni che potrebbero condizionare la partita di sabato al Maradona con l'Atalanta: a fine primo tempo è uscito Insigne per infortunio, nel secondo tempo si sono fermati per problemi muscolari prima Fabian Ruiz e poi Koulibaly.Due partite in unaCi sono state due partite diverse a Reggio Emilia. La prima durata più di un'ora, in cui il Napoli ha gestito il gioco, ha lasciato poco spazio al Sassuolo e ha trovato il doppio vantaggio firmato da Fabian Ruiz e Mertens. La seconda iniziata dopo le sostituzioni e soprattutto dopo il gol di Scamacca, che ha riaperto tutto. Negli ultimi venti minuti gli azzurri non sono più usciti dalla propria metà campo, hanno sofferto la pressione del Sassuolo e si sono fatti anche raggiungere nel finale da Ferrari.Finale incredibileL'inizio azzurro è stato positivo, non ai livelli della partita giocata con la Lazio, ma comunque di grande spessore. Zielinski e Insigne hanno sprecato due grandi occasioni per il vantaggio, dall'altro lato Ospina ha risposto presente su Raspadori e Ferrari. Zielinski a inizio ripresa ha ispirato il vantaggio di Fabian Ruiz (dopo un recupero alto di Mertens) e il bis dello stesso attaccante belga. Spalletti, che già all'intervallo aveva perso Insigne, ha dovuto poi rinunciare anche a Fabian Ruiz. Il gol di Scamacca ha ridato fiducia al Sassuolo, che ha trovato anche il gol del pari di testa con Ferrari. Out anche Koulibaly, Spalletti ha dato spazio a Politano, Petagna, Demme e Juan Jesus ma non è riuscito a difendere il vantaggio. Anzi, ha rischiato anche di cadere. E sabato al Maradona dovrà sfidare l'Atalanta.