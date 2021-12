Voci dal Forum: Che beffa!

Cronaca1 Dicembre 2021Forum SoloNapoli - DarioNon parlo mai degli arbitri, ma non si può mandare uno sprovveduto ad arbitrare una partita del genere Una partita rovinata da tanta sfortuna e da un arbitro incapace e pareggiata nei minuti finale. Che beffa! Non parlo mai degli arbitri, ma non si può mandare uno sprovveduto ad arbitrare una partita del genere. Il goal del pareggio del Sassuolo nasce da un fallo che era nettamente per il Napoli. De Meo al VAR dorme. Ad ogni modo, ciò che più rattrista sono gli infortuni di Fabian e del Comandante. Speriamo che non sia nulla di grave, ma temo che siano infortuni muscolari per i quali, sospetto, che saranno costretti a rimanere furori per diverse settimane. Che sfortuna! Urge benedizione, ma di monaco particolare.

Bene, dove sono quei soloni che hanno sentenziato che la prestazione del Napoli contro la Lazio è stata dovuta a pochezza dell'avversario? Dove sono quei soloni che dicevano che l'ottima prestazione di Lobotka anch'essa è stata frutto della pochezza dell'avversario? Sparite, uccelli del malaugurio! Il Napoli per settanta minuti ha deliziato, è stato assoluto padrone del campo. Gli infortuni del Comandante e di Fabian hanno influito sul risultato. Non è una scusa, un alibi. È lo spiattellamento della verità nuda e cruda. Chi afferma il contrario, è chiaramente in malafede. Non sarà facile giocare senza il Comandante, Osimhen, Fabian, Anguissa, ma forza e coraggio. Il gioco si fa duro? Allora bisogna essere più duri.

La partita. Stessa formazione ammirata contro la Lazio. Il Napoli fa possesso e il Sassuollo combatte su ogni pallone. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Secondo tempo. Il Napoli passa in vantaggio con un deizioso e magico sinistro di Fabian. Raddoppia con il ritrovato Ciro, che insacca su delizioso servizio di Zielinski. Il Sassuolo non demorde, ma il Napoli controlla senza eccessivi problemi. Una prodezza di Scamacca consente al Sassuolo di accorciare: stop di petto, pallone a girare e tiro a volo. Niente da fare per Ospina. Ironia della sorte, Scamacca doveva essere sostituito. Ha fatto una prodezza alla Careca che probabilmente non farà mai più in vita sua. Si continua. A pochi dal termiine, l'arbitro s'inventa una punizione per il Sassuolo. Palla in area. Testa di Ferrari, lasciato inspiegabilmente solo, e pareggio del Sassuolo. Da notare che qualche minuto prima del pareggio, il Comandante era stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Finisce così, con questo immeritato 2-2.

Tutti bravi. Non è tempo di critiche e di pagelle. È tempo di unione, di forza e determinazione. Il momento è particolare, particolarmente sfortunato. Le uniche armi per contrastare la sfortuna sono: intelligenza, determinazione, ferocia agonistica e cazzimma.

Non abbattiamoci e catapultiamo il pensiero fisso all'Atalanta!