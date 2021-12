Spalletti: "C'era fallo su Rrahmani prima del 2-2"

Interviste1 Dicembre 2021Gazzetta dello Sport"Sul 2-0 forse ci siamo sentiti sicuri di poter gestire e invece dovevamo ancora spingere e stare più alti" Il Napoli viene fermato in extremis dal Sassuolo, un 2-2 amaro subìto in rimonta che frena la corsa della squadra di Spalletti. Fabian Ruiz e Mertens illudono, ma prima Scamacca e poi Ferrari costringono gli azzurri al pari, quando già pregustavano la dodicesima vittoria in campionato. E in più anche il gol del 3-2 nei secondi finali annullato a Defrel, una beffa per il Napoli evitata solo dall'intervento del Var. E Spalletti spiega anche il motivo della sua espulsione nel rocambolesco finale di gara: "Sono stato espulso perché ho protestato per il fallo su Rrahmani, poco prima della punizione data al Sassuolo che ha portato al 2-2. Lo tira giù con il ginocchio e con il braccio lo tiene. Quello di Demme può essere anche fallo, ma prima c'è l'episodio di Rrahmani, ho avuto subito quella sensazione".



GLI INFORTUNI — La partita è iniziata a cambiare prima con l'infortunio di Insigne e poi con quelli di Fabian Ruiz e Koulibaly: "Sono tutti dei leader e dei calciatori forti, possono dare un po' di tranquillità alla squadra per quello che riguarda la gestione della partita. Quando il Sassuolo è tornato con forza dopo il 2-0 abbiamo sbagliato nel giro palla, dovevamo fare qualcosa di più in quel momento lì. Il Sassuolo è forte". E Spalletti prova anche a chiarire la situazione riguardante proprio i tre usciti malconci dallo stadio di Reggio Emilia: "Il campo non era di grandissima qualità, Fabian Ruiz e Koulibaly hanno avuto un po' di problemi. Insigne invece meno, ha accusato un indurimento al polpaccio. Era a rischio di farsi male e l'ho sostituito, era d'accordo".



