"Gli allenatori fortunatamente non giocano, altrimenti partiremmo sempre battuti". Fa un po' di ironia Alessio Dionisi, che partendo dalla sua poca esperienza in Serie A cerca di mettersi in secondo piano rispetto al suo Sassuolo, capace di fermare il Napoli pur trovandosi sotto di due gol: "Faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto oggi. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, rimane un po' l'amaro in bocca per quell'esultanza che abbiamo dovuto ritrattare. Il risultato credo sia giusto, abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte che ci ha saputo mettere in difficoltà".



Un nuovo Sassuolo

Già da qualche gara, Dionisi è passato dal 4-2-3-1 al 4-3-3: "Noi stiamo cercando di raggiungere un equilibrio, ancora sbaglieremo qualcosa e oggi in uscita abbiamo concesso l'occasione del gol, ma preferisco questi errori. Con i tre a centrocampo forse ci stiamo aggiustando, certo qualcuno deve sacrificarsi, penso per esempio a Raspadori che sta giocando esterno. Dobbiamo essere bravi a continuare dopo questi due risultati importanti, per noi sarà quasi più importante la prossima partita, che per noi è un teorico scontro diretto per la salvezza", aggiunge in riferimento alla sfida con lo Spezia. La chiusura è sulla scelta di cambiare in difesa rispetto al successo sul Milan: "Abbiamo tanti giocatori bravi tra i terzini, li sto alternando perché sono tutti e quattro bravi con caratteristiche diverse. Ho cercato semplicemente di far giocare i più freschi: è stata una scelta legata alle energie".



