A Reggio Emilia infortuni a tre titolarissimi del Napoli



Guai seri per Luciano Spalletti e la società azzurra in vista dei prossimi impegni stagionali. Perché ben 3 titolarissimi come Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne si sono infortunati in Sassuolo Napoli e sono usciti.



Napoli: infortuni Fabian Ruiz, Koulibaly e Insigne, le condizioni

Problema all'adduttore per il centrocampista spagnolo in Sassuolo Napoli. Si è infortunato Fabian Ruiz per il Napoli contro il Sassuolo. Arrivano notizie non positive per Spalletti. Perché in Sassuolo Napoli dopo insigne si è infortunato Fabian Ruiz! Problema all'adduttore per il calciatore del Napoli che è stato costretto al cambio durante il secondo tempo della partita di Serie A. Il club azzurro sottoporrà Fabian Ruiz ad accertamenti specifici dopo l'infortunio per capire tempi di recupero e condizioni. Il Napoli e Spalletti sperano di ritrovare in campo il giocatore il prima possibile. Ora la sua presenza è in dubbio per domenica contro l'Atalanta.



Napoli: infortunio Koulibaly

Dopo Fabian Ruiz anche Koulibaly si è infortunato nel Napoli nel secondo tempo con il Sassuolo. Problema al flessore delle coscia sinistra per Koulibaly. Un altro infortunio muscolare per il Napoli con Koulibaly che ora dovrà sottoporsi a possibili accertamenti medici. Il Napoli presto darà aggiornamenti sulle condizioni di Koulibaly, Fabian Ruzi e Insigne.



Infortunio Insigne: le condizioni

Sassuolo-Napoli: infortunio per Insigne per un problema al polpaccio! Spalletti costretto a cambiare il capitano della SSC Napoli tra prima e secondo tempo. Da monitorare le condizioni di Insigne per il polpaccio che si è indurito e non gli ha permesso di continuare la partita contro il Sassuolo.