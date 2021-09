Spalletti: "Mostrata la giusta mentalità"

Interviste16 Settembre 2021SSC Napoli"Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra anche dopo il doppio svantaggio" Luciano Spalletti commenta il pareggio in rimonta del Napoli a Leicester: "Per quello che abbiamo creato, sarebbe stato ingiusto non fare risultato stasera. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra che ha mostrato personalità ed equilibrio anche dopo il doppio svantaggio".



"I cambi sono stati decisivi ma il merito è dei ragazzi che sono entrati. Siamo riusciti a tenere la gara in piedi continuando a fare gioco. Se ho uomini di qualità nella rosa è giusto che vadano in campo e dimostrino il loro valore".



"Osimhen è un bomber di razza. Può diventare un super attaccante col tempo. Deve capire alcune cose e poi può diventare un centravanti di livello mondiale"



