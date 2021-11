Zielinski: "Ci aspetta una gara difficile"

Piotr Zielinski parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Polonia: "E' la prima volta che affronto una squadra polacca con il Napoli. Spero che domani riusciremo a tornare a casa con un successo. Si ha sempre una sensazione speciale quando si gioca nella tua Nazione di origine"



"Il Legia è una squadra che sta comandando il girone, ha giocatori di qualità, ha buone individualità e per noi sarà un match molto impegnativo. Troveremo un ambiente caldo, c'è una tifoseria molto appassionata. Domani mi aspetto una bella partita all'insegna del fair play".



"Noi ce la metteremo tutta perché teniamo a fare strada in Europa. Spero di poter dare il mio contributo domani e magari riuscire a segnare ancora”



“Sono molto contento per il gol di Salerno, soprattutto perché è servito a vincere la sfida. Personalmente ho avuto qualche problemino fisico a inizio stagione, ma ora sto bene e sto tornando ai miei livelli”.



“Domani dobbiamo cercare la vittoria per risalire verso la testa del girone. Siamo pronti per disputare una gara intensa e di grande attenzione”



