Legia Varsavia-Napoli: dove vederla in TV e sul web

Cronaca 4 Novembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Verrà trasmessa in co-esclusiva da Dazn e Sky





La gara verrà trasmessa in co-esclusiva da Dazn e Sky, ecco dunque canali e modalità di fruizione: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), streaming su Dazn tramite smart tv, app e dispositivi compatibili. Niente Tv8, che trasmetterà la gara della Roma in Conference League contro il Bodo Glimt.