I convocati per la trasferta in Polonia

Cronaca 3 Novembre 2021 Fonte: SSC Napoli



Non ci sono Insigne e Fabian Ruiz, lasciati a Napoli per precauzione





Cronaca3 Novembre 2021SSC NapoliNon ci sono Insigne e Fabian Ruiz, lasciati a Napoli per precauzione Legia Varsavia-Napoli alle ore 18.45 per la quarta giornata di Europa League.

I convocati azzurri: Ospina, Meret, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.