Koulibaly: "Avremmo potuto anche vincere"

16 Settembre 2021









Interviste16 Settembre 2021SSC Napoli"Probabilmente qualche anno fa questa gara l'avremmo persa, invece questo gruppo ha mostrato maturità" "Non era facile rimontare e fare risultato su questo campo". Kalidou Koulibaly analizza la sfida di Leicester City.



"Abbiamo affrontato una bella squadra che gioca veloce e in verticale. Siamo stati molto bravi a tenere il campo e avremmo potuto anche vincere se guardiamo l'intero andamento della partita".



"Osimhen è una nostra arma micidiale. Conosciamo il suo valore, cresce di giorno in giorno, ascolta i consigli e sa dare la profondità che ci serve sempre".



"Probabilmente qualche anno fa questa gara l'avremmo persa, invece questo gruppo ha mostrato maturità, esperienza e mentalità. Non abbiamo timore nei momenti più delicati e questo è molto importante"



