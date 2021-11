Legia Varsavia-Napoli: le probabili formazioni

Spalletti con gli uomini contati: out lo squalificato Mario Rui oltre agli indisponibili Malcuit, Manolas, Osimhen, Fabian ed Insigne





l cammino europeo del Napoli riparte dal catino infernale del Legia Varsavia. La squadra di Luciano Spalletti è obbligata a vincere per passare il girone e soprattutto in chiave primo posto per poter accedere agli ottavi senza giocare lo spareggio. Enorme la differenza tecnica con i polacchi, come visto anche all'andata con il 3-0 dopo 29 tiri (10 in porta), che vivono un pessimo momento, in piena zona retrocessione nonostante il cambio in panchina, ma che in casa hanno comunque battuto il Leicester e dall'altro lato il Napoli non vince fuori casa in Europa League da ben tre trasferte.



Le ultime sul Legia

Rispetto all'andata, il neo-tecnico Golebiewski potrebbe proporre un 3-4-3 con Kastrati ed Emreli insieme a Muci, unica punta all'andata. A centrocampo Ciepela e Slisz al centro con Johansson a destra e Ribeiro a sinistra (in ballottaggio con Mladenović). In difesa Jedrzejczyk e Wieteska e l'ultimo posto del terzetto se lo giocano Rose e Nawrocki.



Le ultime sul Napoli

Spalletti con gli uomini contati: out lo squalificato Mario Rui oltre agli indisponibili Malcuit, Manolas, Osimhen, Fabian ed Insigne. Tra i pali si rivedrà Meret, a protezione di Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly obbligati al centro perché Juan Jesus dovrebbe agire a sinistra (Zanoli è l'unico cambio difensivo in panchina). In mediana certo di un posto Demme con Anguissa (in una staffetta con Lobotka). In attacco Lozano, Zielinski ed Elmas (con Politano cambio dalla panchina) dietro Petagna, con Mertens stavolta subentrante. In panchina ci sarà anche Ounas, rientrato tra i convocati.



LEGIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski

Ballottaggi: Rose-Nawrocki 55%-45%, Ribeiro-Mladenović 55%-45%



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti

Ballottaggi: Elmas-Politano 55%-45%.



(antonio gaito)