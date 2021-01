Il Napoli voleva lo spostamento della finale di Supercoppa



Cronaca 11 Gennaio 2021 Fonte: TuttoSport



La gara tra azzurri e bianconeri si giocherà invece regolarmente il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia





Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha chiesto dieci giorni fa il rinvio della partita di Supercoppa italiana contro la Juve ma la richiesta non è stata accolta e la gara tra azzurri e bianconeri si giocherà regolarmente il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo riporta Radio Punto Nuovo. Alla base della richiesta fatta da De Laurentiis ci sarebbe il calendario fitto, ricco di impegni, e la mancanza del pubblico sugli spalti. La proposta del presidente del Napoli: giocare la Supercoppa nella parte finale della stagione, con la speranza di avere i tifosi allo stadio. Ci sarebbe stato, però, un possibile impedimento per una delle due squadre o per entrambe: l'eventuale contemporanea disputa, da parte di Napoli e Juventus, della finale di Coppa Italia o della finale di Europa League per gli azzurri o della finale di Champions per la formazione di Pirlo. La richiesta di De Laurentiis non è stata accettata e la finale di Supercoppa italiana tra Juve e Napoli si giocherà, come da programma, il 20 gennaio.