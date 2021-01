Chiellini: "Abbiamo vinto da squadra"

Un Giorgio Chiellini decisamente sorridente e felice ha parlato ai microfoni della RAI dopo la vittoria contro il Napoli: "Non sono stanco di vincere, sono stanco delle partite (ride, ndr). E' importante portare a casa questa vittoria anche per riscattare la sconfitta di domenica che ci fa ancora male. Abbiamo vinto da squadra, il Napoli ha calciatori pericolosi in contropiede e che palleggiano bene. Abbiamo tenuto tanto il gioco in mano ed è stato importante. Avevo qualche dubbio sulla mia tenuta fisica ma è andata bene e sono contento di alzare un'altra coppa. Deve essere una ripartenza per noi. Cuadrado è un giocatore impressionante, lo scatto che ha fatto nel finale è l'emblema della sua prestazione".



Chiellini prosegue: "Tutto aperto per lo scudetto? Dobbiamo stare tranquilli e dare continuità ai risultati. Ora non è il momento di guardare la classifica, che è falsata fino a quando non recuperiamo la partita col Napoli. Speriamo il più tardi possibile, perché siamo in corsa su tutti i fronti. Il Napoli cerca sempre l'imbucata perché ha calciatori molto forti tecnicamente. Sono stati bravi i centrocampisti a far arrivare pochi palloni dalle nostre parti. Noi difendiamo sempre a quattro che ti permette di stare più alto. I mediani, con l'aiuto di Cristiano Ronaldo e Kulusevski, non ci hanno mai fatto puntare dai vari Zielinski, Mertens, Insigne e Lozano. Li abbiamo limitati al massimo, con le aggressioni alte che ci hanno fatto recuperare molti palloni".



