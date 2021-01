Voci dal Forum: ll carattere

Cronaca 20 Gennaio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca20 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioNon diamo la colpa alla sola sfortuna, ma tentiamo di capire le nostre colpe No, non sparate sul soldato Insigne, perché è capitato, capita e capiterà ancora. A volte sono i capricci della dea bendata, che determinano il risultato, ed oggi così è stato. In effetti, quelle due parate del portiere bianconero che hanno salvato il risultato, non sono frutto di riflessi prodigiosi, specialmente la seconda parata, come si affannava a sostenere un faziosissimo Rimedio, telecronista RAI, ma di un, eufemismo, didietro esageratamente spropositato. Detto questo, non diamo la colpa alla sola sfortuna, ma tentiamo di capire le nostre colpe, che ci sono state, eccome se ci sono state. La prima ed è anche la principale è l'assoluta mancanza di carattere, ovverosia di agonismo e cattiveria agonistica. Un esempio? Bene, si guardi la prestazione di Zielinski. Sembrava uno estraneo alla gara, uno che stava lì per farci un favore. Poi, la fascia sinistra, su quella fascia Quadrado ha fatto un partitone, ma tutti fanno un partitone su quella fascia. E Giuntoli dice che sul mercato non si interviene e, se proprio si dovesse intervenire, bisogna prima vendere. I giornalisti(?) zerbino, ce ne sono tanti a Napoli, gli danno pure ragione. Di grazia, a che serve vantarsi d'avere il bilancio in ordine, quando non si può andare sul mercato? Se davvero si vuole vincere, ci si comporta come il Milan, che, nonostante sia primo in classifica, opera due colpi sul mercato, dimostrando, come l'anno scorso, quando prese Ibra, che il mercato di gennaio è più importante di quello estivo. Società con competenti, vedi Maldini, e, quindi, di altro livello. Chiudo con gli infortunati. È un guaio quando ci si infortuna nel Napoli. Occorrono tempi biblici per guarire e tempi biblici per raggiungere una condizione soddisfacente. In più, si mandano gli atleti a curarsi in giro per il mondo. Roba da matti! Quadrado due settimane fa era stato colpito dal virus, oggi pareva morso dalla tarantola. Se avesse fatto parte del Napoli, un mese per guarire dal virus e un mese, come minimo, per raggiungere la condizione. Ma per favore.

La partita. La Juve ha vinto con un solo tiro in porta, fra le altre cose gentile omaggio del palo di luce Bakayoko. All'ultimo secondo dei cinque minuti supplementari la Juve ha raddoppiato. Da segnalare un rigore sbagliato da Insigne a dodici minuti dal termine.

Per quanto mi riguarda, Gattuso esente da colpe. Do sufficienza a Insigne, non foss'altro per l'attaccamento mostrato. Bene K2, Lozano, Di Lorenzo, Demme. Peggiore in campo Zielinski.

Ora si va a Verona. Se non ci si arma di carattere, la vedo dura, ma il carattere, purtroppo, non si vende ai supermercati. E tant'è.