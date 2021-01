Gattuso: "Ringrazio la squadra per prestazione"

Interviste 20 Gennaio 2021 Fonte: SSC Napoli



"È stata una gara a scacchi decisa da episodi. Abbiamo lottato alla pari contro un grande avversario, Insigne non ha colpe"





Interviste20 Gennaio 2021SSC Napoli"È stata una gara a scacchi decisa da episodi. Abbiamo lottato alla pari contro un grande avversario, Insigne non ha colpe" Gennaro Gattuso commenta con fierezza, nonostante la sconfitta, il match di Supercoppa: "Abbiamo giocato come dovevamo. La squadra si è espressa con carattere e non posso rimproverare nulla sotto il profilo dell'atteggiamento. Forse siamo stati un po' timorosi in avvio, ma abbiamo lottato alla pari contro un grande avversario".



"Incredibile l'occasione da gol di Lozano in avvio, una palla che sembrava dentro e che il portiere ha salvato. E' un episodio che poteva cambiare l'andamento della gara. Per il resto è stata una partita a scacchi. Le due squadre si sono rispettate e nessuno ha mostrato il volto scoperto".



"La squadra è stata viva, nelle finali ci sono tensioni e pressioni, è normale essere anche un po' più prudenti, ma siamo stati all'altezza della Juventus".



"Ci sta sbagliare un rigore, come ci sta soffrire. Sono cose normali nel calcio, quello che conta è la maniera in cui ci siamo espressi e di questo sono soddisfatto".



"Adesso bisogna alzare la testa e guardare avanti, c'è ancora tanta strada da fare e vogliamo proseguire a lavorare per ricominciare al meglio il cammino"



Gennaro Gattuso commenta con fierezza, nonostante la sconfitta, il match di Supercoppa: "Abbiamo giocato come dovevamo. La squadra si è espressa con carattere e non posso rimproverare nulla sotto il profilo dell'atteggiamento. Forse siamo stati un po' timorosi in avvio, ma abbiamo lottato alla pari contro un grande avversario"."Incredibile l'occasione da gol di Lozano in avvio, una palla che sembrava dentro e che il portiere ha salvato. E' un episodio che poteva cambiare l'andamento della gara. Per il resto è stata una partita a scacchi. Le due squadre si sono rispettate e nessuno ha mostrato il volto scoperto"."La squadra è stata viva, nelle finali ci sono tensioni e pressioni, è normale essere anche un po' più prudenti, ma siamo stati all'altezza della Juventus"."Ci sta sbagliare un rigore, come ci sta soffrire. Sono cose normali nel calcio, quello che conta è la maniera in cui ci siamo espressi e di questo sono soddisfatto"."Adesso bisogna alzare la testa e guardare avanti, c'è ancora tanta strada da fare e vogliamo proseguire a lavorare per ricominciare al meglio il cammino"