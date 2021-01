Supercoppa, i voti agli azzurri

Ospina 6,5 - Molto reattivo su Danilo in offside, esce a pugni altissimi al 38' ed in uscita non ha paura. Salva sulla linea l'1-0 di Bernardeschi, rischia di uscire Ronaldo lo anticipa - e poi ha poco tempo per far qualcosa contro il suo sinistro. Si oppone nel finale al portoghese dopo il regalo di Manolas, esce col piede altissimo su Cuadrado e fa ripartire l'azione: coraggioso e intraprendente, l'unico nella ripresa.



Di Lorenzo 6 - Ha spazio per avanzare alle spalle di McKennie, riesce ad arrivare anche al cross. Nel primo tempo Chiesa non lo supera, Bernardeschi è più pimpante e lo mantiene più basso.



Manolas 5 - Alta la girata su corner al 6', la Juventus quando pressa gli lascia spazio per gestire. Argina Kulusevski in area al 36', troppo lento su Ronaldo in avvio di ripresa. Al 61' ci mette il piedino sul passaggio in verticale di Kulusevski, al 64' rischia l'autorete - nell'azione che precede il gol. Nel finale quasi regala il 2-0.



Koulibaly 6,5 - Imperioso il rilancio al 4', palla alle stelle così come su Cuadrado al 15'. Ferma prima Kulusevski che lo aggira e poi Ronaldo in profondità. Uno degli ultimi a mollare.



Mario Rui 6 - Cuadrado al 15' lo salta nettamente, raddoppia su McKennie il minuto dopo. Si sacrifica in più di un contrasto, rischiando di farsi male. Spinge poco nella ripresa. (Dall'84' Politano SV)



Demme 6 - Va a pressare Arthur, ma rischia di lasciare spazi centrali. Ottimo lo spunto al 29' con cui mette Lozano davanti a Szczesny. Sempre reattivo nel dare dinamismo ai tocchi rallentati di Bakayoko, Kulusevski alle sue spalle riesce a ricevere più di un pallone. (Dall'84' Llorente SV)



Bakayoko 5,5 - Deve fare molta attenzione agli inserimenti alle sue spalle, Cristiano se lo beve inizialmente in due tocchi e lo stesso Kulusevski e McKennie poco più tardi. Rischia anche al 42', perde palla nei pressi dell'area - ma ne gioca molti, non si nasconde affatto. È sfortunato nel trovarsi sulla traiettoria della palla che porta all'1-0. (Dal 67' Elmas 5 - Entra per alzare il ritmo, non lo fa)



Lozano 6 - Danilo prova a limitarlo, si fa vedere direttamente al 19' con un contropiede gestito male. Chiama Szczesny al miracolo di testa, al dribbling sembra ispirato ma non sempre ne ha la possibilità. Nel recupero solo una deviazione ed un miracolo di Szczesny - il secondo su di lui! - gli negano il gol.



Zielinski 5,5 - Fatica a trovare lo spazio giusto per essere servito, pregevole un tunnel a Cuadrado che non prosegue nell'azione. Poi cresce anche lui, con folate improvvise almeno nel primo tempo.



Insigne 5 - Fronteggia Cuadrado e il primo pallone buono ce l'ha al 17', poi guadagna fiducia e risulta efficiente anche in fase difensiva. Mezz'ora grigia nella ripresa, spiazza Szczesny ma angola troppo il rigore del possibile pari.



Petagna 5,5 - Rientra dopo la botta al polpaccio, il primo pallone giocabile è un cross dopo 17', il secondo è un lancio orizzontale discutibile al 34'. Per entrare nel gioco deve arretrare dietro la metà campo, fatica molto ma la squadra non lo aiuta. (Dal 72' Mertens 5,5 - Non sarà al top fisicamente, ma in quanto a cazzimma si prende un rigore immenso: è anche l'unica cosa che fa, per carità)



Gattuso 5 - Sceglie la migliore formazione possibile, sulla carta, e l'approccio dei primi dieci minuti è molto attento ed accorto - e senza squilli offensivi, la Juventus blocca le vie centrali e sugli esterni nei primi 15' non si sfonda mai. Poi prendono le misure, i bianconeri concedono spazi - l'azione Damme-Lozano è indicativa. Buona l'applicazione difensiva per poi ripartire in contropiede - anche se in qualche occasione non è velocissimo. Avvio di ripresa molto compassato, senza uscite dalla metà campo: colpisce l'episodio, la sfortunata deviazione di Bakayoko che porta allo svantaggio. Sceglie Elmas e poi Mertens per alzare il baricentro, ma per i primi venticinque minuti della ripresa la squadra offensivamente non c'è mai - e togliere Petagna priva gli azzurri di un punto di riferimento offensivo. I cambi non convincono, l'occasione per il pareggio arriva ma il rigore è fuori. Peccato per un primo tempo in equilibrio e sufficiente, ma nella ripresa il Napoli resta troppo basso come baricentro, non riesce ad avanzare e soffre una Juventus non irresistibile ma più compatta - e con uno Szczesny miracoloso in due occasioni. La Supercoppa era alla portata, avrebbe aggiunto un altro trofeo alla sua personale bacheca. Pazienza.

(claudio russo)