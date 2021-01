Insigne scoppia in lacrime dopo il fischio finale

Il suo errore dal dischetto all'80' (rigore per fallo di McKennie su Mertens) è costato alla squadra di Gattuso il possibile pareggio





Peggio di così, per Lorenzo Insigne, non poteva andare. Il capitano del Napoli è scoppiato in lacrime al fischio finale di Valeri, 2-0 Juve e Supercoppa a Pirlo. L'errore dal dischetto all'80' (rigore assegnato per il fallo di McKennie su Mertens rivisto al Var) è costato alla squadra di Gattuso il possibile pareggio. Szczesny ha compiuto un miracolo nel finale, poi in pieno recupero il sigillo di Morata ha chiuso ogni tipo di discorso con il capitano azzurro apparso particolarmente amareggiato a bordo campo. Occhi gonfi e lucidi in una serata da archiviare in fretta.