Cronaca6 Gennaio 2020Forum SoloNapoli - DarioUna sconfitta che uccide ogni speranza di poter, come dire, arrampicarsi alla zona Champions Il Napoli esce ancora sconfitto dal San Paolo. Questa volta contro l'Inter, che non vinceva da questa parti da ventidue anni. Ancora un'altra impresa, ma ovviamente negativa e, nel negativo, il Napoli non ha uguali. Una sconfitta, però, che tiene vivo il campionato, perché consente all'Inter di rimanere agganciata alla Juve, ma che uccide ogni speranza di poter, come dire, arrampicarsi alla zona Champions. Quello con l'Inter era un appuntamento da non mancare, ma, si sa, il Napoli arriva sempre con colpevole ritardo agli appuntamenti che contano, e tant'è. Una sconfitta che dice chiaramente che un determinato ciclo è terminato, ma non è quello che comunemente si pensa. Il ciclo a cui mi riferisco è quello delaurentiano. Gran parte dei successi avuti dal cosiddetto presidentissimo nell'ultimo decennio, sono stati dovuti alla mancanza di avversari di un certo rilievo, fatta eccezione per la Juve, che poi ha sempre vinto. L'Inter ora è tornata; l'anno prossimo, siatene certi, tornerà il Milan, la Roma e qualche altra squadra. Sarà sempre più difficile conquistare un posto champions, a meno che non esca qualcuno che rilevi finalmente il Napoli da questo signore che in molti, a torto o a ragione, chiamano pappone. È l'unica speranza. Sarebbe ottimale se la tifoseria si ricompattasse, così anche la stampa napoletana e, attraverso manifestazioni civili e continue di protesta, costringesse il cosiddetto presidentissimo a lasciare. Ci sarà qualcuno disposto a rilevare il Napoli? Certamente sì, ma non alle condizioni del cosiddetto presidentissimo, che di suo non ha una struttura che fosse una. Non uscirà nessuno? Allora tanto meglio farsi da parte, piuttosto che sopravvivere.

La partita. Indisponibili K2 e gli eterni infortunati Maksi e Ghoulam. Gattuso non dà fiducia a Luperto e sposta Di Lorenzo centrale, mettendo Hysaj a terzino destro. Per il resto, stessa formazione che aveva vinto con il Sassuolo. Parte bene il Napoli, a dire il vero, ma il solito Insigne spreca favorevoli occasioni per incapacità ed egoismo. Non so perché c'è ancora qualcuno della stampa napoletana che si azzarda a difendere ciò che è semplicemente indifendibile. Si pretende troppo da questo ragazzo, che ha dei limiti evidenti. Può mai uscire polvere dal fango? Sprecate queste occasioni di cui sopra, il Napoli pensa a far male se stesso. Una prima volta è una sfortunata scivolata di Di Lorenzo che spalanca una prateria al gigante Lukaku, che l'inetto Hysaj accompagna ma non contrasta. Inter in vantaggio. Una papera di Albatros porta l'Inter in doppio vantaggio. Al 39° il Napoli accorcia con Milik, servito in area da Calleti, a sua volta servito da un ottimo Zielinski. Si va al riposo.

Nella ripresa ancora una papera, questa volta di Manolas, consente a Lautaro di segnare. Fine della partita. Si può tranquillamente affermare Napoli batte napoli 3-1.

Siamo alle solite. Il Napoli non ha centrocampo. Non sa pressare e balla qualsiasi danza in difesa. Gattuso, a parer mio, non ha grosse colpe per il momento, ma perché insistere con Insigne e con chi, vedi Calleti, deve andare via? Mistero!

Peggiore in campo? Tutta la difesa e Insigne. Migliore? Zielinski sicuro e direi anche Milik.

Sabato a Roma contro la Lazio tentiamo di limitare i danni, altrimenti portiamo il pallottoliere. Mamma mia, che fine!