Il Napoli nella calza trova solo carbone

Cronaca 6 Gennaio 2020 Fonte: Il Mattino



Gli azzurri, superati dall'Inter 3-1, condannati da errori difensivi e da sfortuna in fase di attacco. Inutile il gol di Milik





Cronaca6 Gennaio 2020Il MattinoGli azzurri, superati dall'Inter 3-1, condannati da errori difensivi e da sfortuna in fase di attacco. Inutile il gol di Milik L'Inter risponde alla Juventus, va a vincere a Napoli per 3-1 e torna in vetta alla classifica a 45 punti insieme ai bianconeri. Gli azzurri invece, reduci dal successo col Sassuolo, non riescono a trovare la continuità richiesta da Gattuso per tornare nella lotta europea e restano a 24 punti. A decidere la gara una doppietta di Romelu Lukaku, nella prima frazione di gara, e un gol di Lautaro Martinez nella ripresa. Due conclusioni di sinistro dell'attaccante belga, il secondo con la complicità di Meret, e un tocco ravvicinato di Lautaro regalano a Conte i tre punti. Non è basta al Napoli il gol di Milik sul finale di primo tempo.



Alta è la pressione nerazzurra in avvio, ma il Napoli sembra carico per una sfida importante. Subito un'occasione di testa di Milik che sorprende tutti ma non centra la porta. Poi è Lukaku a seminare il panico in area azzurra ma era fuorigioco. Si combatte molto a centrocampo, dove la quantità interista si fa sentire. Al 7' Lukaku si libera ancora ma Meret è presente. Insigne non approfitta di un assist al bacio di Zielinski nell'azione successiva. Lorenzo vuole farsi perdonare in percussione poco dopo ma il tiro è a lato. Al 12' è Fabian a provarci dalla distanza: non va.



La frittata arriva al 14' quando Di Lorenzo scivola e Lukaku prende palla a centrocampo, difesa sguarnita e il belga la piazza alle spalle di Meret. Al 24' Milik va in rete ma il gioco era già fermo. Dopodiché è Lautaro ad andare vicino al 2-0 ma Meret dice di no. Al 33' però è ancora Lukaku ad andare in rete complice una papera clamorosa del finora attento portiere azzurro. Insigne ci prova per ridurre le distanze ma Handanovic si oppone. Dal nulla, al 39' Callejon fornisce un assist per Milik che la piazza in rete: 1-2 e partita riaperta. Il polacco potrebbe ripetersi di testa al 44' ma la palla colpisce la spalla e devia male. Termina così il primo tempo.



Primo brivido della ripresa con Insigne al tiro, fuori di poco. Dopo è Callejon a tentare di testa ma non va. Conte fa entrare Barella per Gagliardini. Il Napoli prova ancora a spingere. Ma non c'è nulla da fare perché al 62' Lautaro fa 3-1 su un pallone deviato disgraziatamente da Manolas. Al 74' punizione di Insigne che accarezza la traversa: niente da fare per Lorenzo. Entra Lozano per Hysaj a 10' dalla fine. Entra anche Llorente per Fabian. Lo spagnolo ci prova di testa dopo un buon tentativo di Zielinski: la palla non vuol saperne di entrare. Brivido Lautaro nel finale ma Di Lorenzo impedisce il 4-1. Scivolano via i 4 minuti di recupero concessi. Il Napoli rivede le streghe, anche nel 2020.



