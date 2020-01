Napoli-Inter: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta al San Paolo





Alex MERET 4 – Imbarazzante papera sul secondo gol di Lukaku. Di fatto fa saltare tutti i piani partita del Napoli. Al di là di quella, con i piedi, commette poi più di un errore.



Elseid HYSAJ 5,5 – Il Napoli spinge poco e nulla a destra, ma in fase difensiva è comunque il migliore della linea. Il che dice tante cose... Dall'81' Hirving LOZANO – sv.



Kostas MANOLAS 4,5 – Non da lui l'intervento che condanna definitivamente il Napoli e manda in gol Lautaro. Una specie di assist. Nel momento peggiore, ovvero con i suoi in massima spinta e quando sembrava potessero rientrare.



Giovanni DI LORENZO 4 – Uno scivolone di memoria ‘gerrardiana'. Quello costò al Liverpool il campionato, questo mette male fin da subito la partita del Napoli. In emergenza Gattuso lo sceglie come centrale, ma con Lukaku, al di là del clamoroso errore iniziale, soffre per tutta la sera un mismatch che è anche fisico.



Mario RUI 4,5 – Non mette un cross che sia uno. Ma neanche per sbaglio, eh.



ALLAN 6,5 – Bene in mezzo al campo, nelle chiusure e soprattutto nel dare la spinta al momento migliore del Napoli, ovvero tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa.



Fabian RUIZ 5 – Male. Non trova quasi mai l'imbucata giusta ma soprattutto sbaglia troppi passaggi per il suo standard di gioco. E' anche graziato dall'arbitro da Doveri quando di stizza scaglia il pallone sulla panchina dell'Inter. Dall'84' Fernando LLORENTE – sv.



Piotr ZIELINSKI 7 – Il migliore del Napoli. Tantissime giocate in mezzo al campo e più di un'inserimento di livello. Partita di alto livello, impreziosita dall'apertura che porta al gol del Napoli.



José Maria CALLEJON 6,5 – Un movimento che fa da una vita, ma che ancora funziona. Giocatore di estrema intelligenza ma soprattutto con dei tempi di gioco veramente straordinari.



Arek MILIK 6 – Presente sul gol, autore di una più che discreta partita, ma paga anche due colpi di testa nel primo tempo dove tutto solo in area piccola avrebbe dovuto fare meglio.



Lorenzo INSIGNE 5,5 – E' vero, il Napoli lo cerca tantissimo e va quasi sempre dalla sua parte, forse per una reminescenza ancora di stampo sarriano. Poi però dobbiamo vedere gli episodi più importanti e sulla partita di Insigne pesa una clamorosa occasione sullo 0-0 che, se convertira, avrebbe forse scritto un'altra trama a questa serata. Ergo: non sufficiente.



All. Gennaro GATTUSO 6 – Se Meret commette un errore da principiante, se Di Lorenzo scivola come se fosse ‘calcio saponato', se Insigne si mangia un gol sullo 0-0 e se Milik non coverte due buone occasioni di testa, quali sarebbero esattamente le colpe di Gennaro Gattuso?