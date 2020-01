Insigne fermato in diretta ai microfoni Rai (VIDEO)

Cronaca6 Gennaio 2020Il MattinoInterrotto dall'addetto stampa del club azzurro per alcune questioni relative ai diritti televisivi Un simpatico quanto curioso episodio caratterizza l'immediata vigilia di Napoli-Inter. Protagonista del siparietto televisivo è senza alcuna volontarietà Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli stava parlando ai microfoni Rai del match contro i nerazzurri quando all'improvviso è stato interrotto dall'addetto stampa del club azzurro per alcune questioni relative ai diritti televisivi.







Nonostante le lamentele dell'inviato al San Paolo, Insigne ha così interrotto subito l'intervista tornando al riscaldamento in campo. «Stacchiamo un attimo, poi dopo chiariremo con il Napoli che lo abbiamo fatto con tutte le squadre italiane, evidentemente c'è qualche difficoltà nell'applicazione e nell'interpretazione dei regolamenti da parte della società», il commento dello studio collegato. L'episodio è diventato subito virale in rete.