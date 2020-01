Lukaku: "Importante avere Conte in panchina"

Interviste 6 Gennaio 2020 Fonte: Itasportpress



"L'intesa con Lautaro Martinez va sempre meglio. Siamo grandi amici, facciamo tante cose insieme anche fuori dal campo"





Interviste6 Gennaio 2020Itasportpress"L'intesa con Lautaro Martinez va sempre meglio. Siamo grandi amici, facciamo tante cose insieme anche fuori dal campo" Con una doppietta al San Paolo, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha affondato il Napoli. L'attaccante analizza così la sua prova e quella della squadra di Conte: “È importante in una squadra giovane come la nostra avere un leader come il nostro allenatore in panchina, ha tanta esperienza. Averlo con noi è davvero un bene. L'intesa con Lautaro Martinez va sempre meglio. Siamo grandi amici, facciamo tante cose insieme anche fuori dal campo. Quando giochiamo insieme, sento che se uno ha un'occasione dopo l'altro potrebbe averne a sua volta una. Sono molto felice di come facciamo le cose insieme, ma dobbiamo ancora lavorare”.



Con una doppietta al San Paolo, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha affondato il Napoli. L'attaccante analizza così la sua prova e quella della squadra di Conte: “È importante in una squadra giovane come la nostra avere un leader come il nostro allenatore in panchina, ha tanta esperienza. Averlo con noi è davvero un bene. L'intesa con Lautaro Martinez va sempre meglio. Siamo grandi amici, facciamo tante cose insieme anche fuori dal campo. Quando giochiamo insieme, sento che se uno ha un'occasione dopo l'altro potrebbe averne a sua volta una. Sono molto felice di come facciamo le cose insieme, ma dobbiamo ancora lavorare”.