Conte: "Una vittoria che ha una valenza importante"

6 Gennaio 2020



"Tre punti qui non è semplice per nessuno, soprattutto perchè il Napoli negli ultimi anni è stata l'antagonista della Juve"





Inizia nel migliore dei modi il 2020 nerazzurro, con l'Inter che espugna il campo del Napoli ritrovando una vittoria che al "San Paolo" in campionato mancava dal 18 ottobre 1997.



La doppietta di Romelu Lukaku e il gol di Lautaro Martinez firmano il 3-1 che permette ai ragazzi di Antonio Conte di dare continuità alla striscia di risultati utili in trasferta e di tornare in vetta alla classifica: "Questa vittoria ha una valenza importante perché ottenere i tre punti qui non è semplice per nessuno, soprattutto se consideriamo che il Napoli negli ultimi anni è stata l'antagonista della Juventus. Abbiamo ridotto il gap nei loro confronti e questo è fondamentale. Oggi abbiamo affrontato la partita con personalità e queste prestazioni danno fiducia. Dobbiamo continuare a giocare così, con coraggio. La vittoria di oggi è un'altra tappa nel nostro percorso di crescita".



Grazie ai primi tre punti dell'anno nuovo, l'Inter ritrova la vetta della classifica: "Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi e lavorare come stiamo facendo - precisa il Mister -. Non dobbiamo correre contro nessuno ma cercare di andare avanti per la nostra strada per continuare a essere credibili. Stiamo dando dei segnali di stabilità e questo è importante".



Qualche battuta anche sui singoli: "Bastoni? È il nostro futuro ma è anche il nostro presente, ha 20 anni e se diventa ancora più cattivo in fase difensiva può avere un grandissimo avvenire. Gioca la palla come voglio, con personalità e sa tradurre bene sul campo le cose che proviamo in settimana. Lukaku? Su Romelu ne ho sentite di tutti i colori, ma a noi va bene così. Oggi è facile parlare dei suoi numeri e salire sul carro, è un diamante da sgrezzare e, come Lautaro, può crescere ancora tantissimo. L'ho sempre inseguito e lo volevo fortissimamente già al Chelsea, ora ce l'ho a disposizione e sono contento di lavorare con lui".



