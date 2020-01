Gattuso: "Ci siamo fatti tre gol da soli"

Interviste6 Gennaio 2020Corriere dello Sport"Ma è stata la migliore partita della mia gestione e la prestazione globale è stata buona" "Oggi penso sia stata la migliore partita della mia gestione. Non è un caso che al San Paolo non si vinca da tanto. Alla squadra ho detto che dobbiamo continuare così senza guardare la classifica. Di Lorenzo e non Luperto? Penso che a parte la scivolata ha fatto un'ottima partita" ha detto Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Napoli in casa contro l'Inter nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Il tecnico degli azzurri ha dichiarato: "Dobbiamo essere più puliti quando usciamo da dietro. Potevamo scivolare meglio con i centrocampisti. Fabian Ruiz ha tanta qualità ma fatica a coprire campo, Zielinski deve imparare a muoveri meglio senza palla".



