Voci dal Forum: La vera anomalia



Cronaca 7 Aprile 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



A Monza ci sono stati quindici minuti che ci hanno riportato al campionato scorso





Cronaca7 Aprile 2024Forum SoloNapoli - DarioA Monza ci sono stati quindici minuti che ci hanno riportato al campionato scorso

Sono bastati quindici minuti di Napoli versione campioni d'Italia per chiudere la pratica Monza. Sono stati quindici minuti che ci hanno riportato al campionato scorso. Si sono visti scambi ad altissima velocità, aggressioni e riaggressioni, un Osimhen scatenato, un Lobotka arrembante e quant'altro. Dimenticavo, si sono visti quattro goals uno più bello dell'altro. In particolare, ho apprezzato quello di Osimhen, perché ho rivisto un'elevazione fuori dal normale, roba mostruosa nelle parti alte dell'atmosfera, non per niente Osimhen è l'uomo che fa cucù alle giraffe. Da vero leader, come l'anno scorso, ha trascinato tutti e si è rivisto quel Napoli, quello che stracciò il campionato e più che il Milan, fu quella stramaledetta boccaccia del sultano a impedire a quella squadra di raggiungere la finale champions. No, il Napoli dell'anno scorso non fu un'anomalia, lo è quello di oggi, inopinatamente al settimo posto. Ad ogni modo, anche oggi e sempre per quella stramaledetta boccaccia, al Napoli è stato negato un rigore sacrosanto, quello su Ngonge. Qualche anima buona mettesse su quella boccaccia 'na bella cucchiara 'e fraveca!

La partita. Il Napoli si presenta a Monza con Olivera e Ngonge, fuori Mario Rui e Politano.

Si parte, ma alla prima occasione, al 9°, il Monza passa in vantaggio. Zerbin crossa in area dalla sinkstra. Juan Jesus, come spesso gli capita, s'addormenta e Djuric, che segna ogni morte di papa, porta in vantaggio il Monza. Il Napoli tenta di reagire, si procura qualche occasione, ma manca di freddezza e precisione sotto porta. Finisce il primo tempo con il Monza in vantaggio, ma al Napoli, come detto sopra, manca un rigore.

Secondo tempo. Il Napoli è scatenato, specialmente con il suo leader, Osimhen. Nel giro di quindici minuti rifila quattro goals al malcapitato Monza. Vanno in goal Osimhen al 56°; Politano, subentrato a Ngonge, al 59°; Zielinski al 61°; Raspadori, subentrato a Kvara, al 69°. Da notare che il Monza sul 3-1 per il Napoli, aveva accorciato, al 69°, con un tiro a giro imparabile di Colpani. Tutti i goals sono stati di splendida fattura.

Monza - Napoli 2-4.

Andiamo avanti così, senza fare calcoli. Dopo queste otto partite, ora sette, vedremo dove saremo e tireremo le somme.