La protesta dei tifosi azzurri durante la partita con il Monza



Cronaca 7 Aprile 2024 Fonte: Corriere dello Sport



I gruppi organizzati hanno lasciato uno spazio vuoto al centro del settore ospiti, mostrando esplicitamente tutto il loro malumore nei confronti della squadra





Cronaca7 Aprile 2024Corriere dello SportI gruppi organizzati hanno lasciato uno spazio vuoto al centro del settore ospiti, mostrando esplicitamente tutto il loro malumore nei confronti della squadra

Dura protesta da parte dei tifosi del Napoli nel corso del match con il Monza guidato da Raffaele Palladino. I gruppi organizzati hanno lasciato uno spazio vuoto al centro del settore ospiti, mostrando esplicitamente tutto il loro malumore nei confronti della squadra di Calzona per il rendimento stagionale.



Il malumore degli ultras del Napoli

Non solo il vuoto lasciato al centro del settore ospiti, ma anche uno striscione piuttosto duro da parte degli ultras partenopei. Netto e chiaro il messaggio lanciato nei confronti della squadra: "Assenti come i vostri..." e un disegno di testicoli. Un monito che non lascia spazio a interpretazioni. I tifosi hanno poi occupato la gradinata dell'U-Power Stadium e hanno lanciato due fumogeni in campo, intonando il coro: "Mercenari senza vergogna".



Napoli, contestazione e cori dei tifosi a Monza

Dopo il gol di Djuric che ha sbloccato la partita, la contestazione è proseguita con cori indirizzati soprattutto alla squadra ma anche al presidente del Napoli: "De Laurentiis la senti questa voce: meritiamo di più", "Presenti per i colori, presenti per i colori", e ancora "Voi non siete napoletani", "Andate a lavorare". Insomma, un clima tutt'altro che sereno quello attorno alla squadra di Calzona nel corso del primo tempo di Monza.



Monza-Napoli, gli striscioni

Le cose sono poi cambiate nella ripresa, con una parte della tifoseria azzurra che ha ripreso a cantare e a incitare la squadra. Nel settore ospiti è comparso un altro striscione: "Presenti solo per i nostri colori".