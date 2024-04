Palladino: "Abbiamo dato tutto contro i campioni d'Italia"

Raffaele Palladino ha commentato così il ko incassato dal suo Monza contro il Napoli: "Intanto complimenti al Napoli, oggi ho visto gol incredibili - le parole del tecnico a Dazn -. Noi, secondo me, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo poco o nulla al Napoli. Nel secondo hanno trovato questi incredibili gol e siamo andati sotto 3-1. Poi la squadra ha reagito e siamo andati sul 3-2, ma sull'ultimo gol abbiamo sbagliato in uscita e quello ci ha tagliato le gambe. La squadra ha dato tutto contro i campioni d'Italia, dobbiamo migliorare ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Obiettivi da qui alla fine? Il nostro obiettivo è analizzare questa partita, gli errori commessi e pensare al Bologna. Non abbiamo un obiettivo ben preciso, mancano 7 gare e per noi sono 7 finali. Deve essere questo lo spirito, altrimenti si rischia di andare avanti senza obiettivi. Vogliamo mettere in difficoltà tutti".