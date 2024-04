Politano: "Abbiamo avuto reazione da campioni"

Interviste7 Aprile 2024SSC Napoli"Nell'intervallo ci siamo parlati perché dovevamo darci una svegliata. Il primo tempo è stato troppo sotto il nostro livello" Matteo Politano ha segnato un gol strepitoso a Monza con un sinistro al volo all'incrocio: "Sono contento perchè ci tenevo a fare bene oggi. Il gol è stato importante perché ci ha dato lo slancio per la rimonta"



"Purtroppo quest'anno abbiamo avuto troppi alti e bassi. Oggi nell'intervallo ci siamo parlati perchè dovevamo darci una svegliata. Il primo tempo è stato troppo sotto il nostro livello"



"Poi abbiamo dimsotrato la qualità che c'è in questo gruppo nella ripresa. Sono contento per i tifosi perchè loro meritano questi risultati e queste giocate. Adesso dobbiamo provare a vincere più partite sarà possibile perchè ci sono ancora tanti punti in palio".



Infine la dedica del cuore: "Dedico il gol a mia figlia, oggi è venuta a vedermi e sono davvero felice di averle dato questa gioia"



