De Laurentiis su Twitter: "Avanti così "

Cronaca 7 Aprile 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il commento social del presidente azzurro dopo il 2-4 maturato allo U-Power Stadium





Cronaca7 Aprile 2024Corriere dello SportIl commento social del presidente azzurro dopo il 2-4 maturato allo U-Power Stadium Il Napoli di Francesco Calzona torna a vincere in Serie A, battendo il Monza di Raffaele Palladino con un pirotecnico 2-4. Al termine dei 90 minuti, è arrivato il commento social del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, che non ha nascosto la sua soddisfazione e un pizzico di ottimismo in vista della corsa all'Europa.

A margine del match caratterizzato dai gol di pregevolissima fattura di Politano, Osimhen e Zielinski, accompagnati dalla zampata vincente di Jack Raspadori, Aurelio De Laurentiis ha commentato il 2-4 di oggi sul social X: "Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l'Europa!".



Il Napoli di Francesco Calzona torna a vincere in Serie A, battendo il Monza di Raffaele Palladino con un pirotecnico 2-4. Al termine dei 90 minuti, è arrivato il commento social del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, che non ha nascosto la sua soddisfazione e un pizzico di ottimismo in vista della corsa all'Europa.A margine del match caratterizzato dai gol di pregevolissima fattura di Politano, Osimhen e Zielinski, accompagnati dalla zampata vincente di Jack Raspadori, Aurelio De Laurentiis ha commentato il 2-4 di oggi sul social X: "Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l'Europa!".