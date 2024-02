Multa di diecimila euro per il Napoli

Multe da diecimila euro dopo l'ultimo turno di campionato per Napoli, Milan e Cagliari. Lo ha deciso il Giudice Sportivo. Napoli e Cagliari, rivali domenica scorsa, hanno rimediato identica ammenda per cifra e anche motivazione, ovvero "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria".



