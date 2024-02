Zielinski in campo ma senza fascia

Cronaca 25 Febbraio 2024 Fonte: Il Mattino



Nonostante l'assenza di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano sarà il compagno Rrahmani





Titolare sì, ma senza fascia sul braccio. Piotr Zielinski torna in campo: dopo il turno di riposo forzato in Champions League contro il Barcellona - non è stato inserito nella lista euopea degli azzurri - il centrocampista polacco torna oggi in campo dal primo minuto a Cagliari in campionato.



Nonostante l'assenza di Giovanni Di Lorenzo, però, Zielinski non avrà al braccio la fascia da capitano: la scelta di Francesco Calzona è il risultato, ovviamente, di un momento particolare per il polacco, ai margini della rosa da un po' di tempo, con il contratto in scadenza e soprattutto la borsa pronta per accasarsi all'Inter da svincolato tra pochi mesi.



Il capitano sarà invece proprio il compagno Rrahmani: una assoluta novità nel club ma non in generale per il difensore azzurro visto che Rrahmani è titolare ormai da anni con la nazionale del Kosovo, di cui è uno dei punti fermi. La fascia di oggi viene anche facilitata dall'assenza di Mario Rui, vice capitano designato in caso di assenza di Di Lorenzo.