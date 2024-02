Raggiunti in extremis, Champions addio

Incredibile finale all'Unipol Domus, con il Cagliari che nella ventiseiesima di Serie A riesce a strappare il pareggio al 96' nell'1-1 contro il Napoli. Dopo un buon primo tempo la squadra di Ranieri cala nella ripresa, e al 65' subisce il vantaggio di Osimhen (nella foto), dopo la bella giocata di Raspadori. In pieno recupero Luvumbo riesce a trovare il clamoroso pareggio, su errore di Juan Jesus. Esordio amaro in campionato per Calzona.LA PARTITAAncora a secco di vittorie il Napoli in trasferta, in casa del Cagliari finisce 1-1. I partenopei cominciano bene, gestendo il possesso del pallone e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Gli azzurri cercano di innescare spesso Kvaratskhelia e Raspadori sulle ali, ma i terzini rossoblù (con l'aiuto degli esterni) riescono a contenere le avanzate avversarie. Dopo il primo quarto d'ora la squadra di Ranieri riesce a prendere un po' di campo, arrivando anche a concludere con il colpo di testa di Jankto. Al 31' il Cagliari la sblocca, grazie all'autogol di Rrahmani sugli sviluppi di palla inattiva, ma la rete viene annullata dopo controllo al Var a causa di un fuorigioco di Lapadula. I padroni di casa cercano di colpire anche in chiusura di primo tempo, sempre con un colpo di testa, ma il tentativo di Luvumbo termina ancora fuori. Al duplice fischio il risultato rimane ancora stabile, in parità e sullo 0-0. A inizio ripresa i sardi continuano a spaventare i loro avversari, sviluppando l'azione maggiormente sulla sinistra per tenere più bloccati Nandez e Jankto sulla destra. Poco dopo l'ora di gioco la squadra di Calzona riesce a sbloccare la partita: brutta uscita di Augello, con Raspadori che vince il contrasto, si invola sulla destra e crossa perfettamente per l'incornata di Osimhen, che vale l'1-0 al 65'. Con il nigeriano il Napoli ritrova il gol in trasferta che mancava dal 25 novembre a Brgamo contro l'Atalanta. Nei minuti rimanenti i rossoblù cercano in tutti i modi di trovare il pari, ma rischiano e non poco nelle ripartenze. Al 90' Politano ha la chance di chiudere la pratica, ma la sua conclusione di punta con il sinistro termina fuori di pochissimo. Quando tutto sembra ormai perduto il Cagliari riesce incredibilmente a riprenderla, con Luvumbo che al 96' raccoglie il lancio lungo e insacca con il destro forte alle spalle di Meret. Finisce 1-1, con il Cagliari che sale a 20 punti e aggancia Sassuolo e Verona. Tocca quota 37 il Napoli, ancora distante dalla lotta per la Champions.